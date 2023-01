A preparar o jogo da meia-final da Supertaça de Espanha com o Valência, o Real Madrid treinou nesta terça-feira no centro de treinos do Al Nassr.

Significa isto que os jogadores merengues trabalharam no mesmo local onde Cristiano Ronaldo, lenda do clube espanhol, tem treinado com vista ao regresso à competição na nova equipa, sendo possível que o avançado português tenha voltado a encontrar-se com alguns ex-companheiros de equipa, já que o Al Nassr também treinou nesta terça-feira, mais cedo, nas mesmas instalações.

Recorde-se que antes de embarcar para a Arábia Saudita Cristiano Ronaldo esteve alguns dias a treinar no centro de treinos do Real Madrid em Valdebebas. Agora, é a equipa do avançado português que cede as instalações ao conjunto blanco.