O Real Madrid voltou a treinar esta sexta-feira, depois dos conflitos dos últimos dias que afetaram o balneário dos «merengues».

O treino terá decorrido com aparente normalidade e contou com a presença de Kylian Mbappé. O avançado francês, que foi alvo de uma petição para deixar o clube madridista, treinou com os restantes companheiros.

Além de Mbappé, Aurélien Tchouaméni esteve presente na sessão de treino do Real Madrid, depois de, no treino de quinta-feira, se ter envolvido num confronto físico com Federico Valverde, que terminou com o médio uruguaio a precisar de assistência hospitalar, depois de sofrer um traumatismo cranioencefálico.

No meio de todos estes conflitos internos, o Real Madrid vai entrar em campo este domingo, dia 10, na deslocação ao Camp Nou para defrontar o eterno rival Barcelona no jogo que pode confirmar o título aos «blaugrana».

Mbappé e Tchouaméni poderão ser opções para Álvaro Arbeloa, enquanto Valverde é baixa confirmada para o El Clásico.