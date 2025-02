O Real Madrid tentou todos os esforços para salvar Bellingham de um castigo, após o cartão vermelho visto no jogo frente ao Osasuna por atirar um «f*ck off». Para isso, refira-se, o clube chegou a usar um excerto de uma entrevista a Cristiano Ronaldo como argumento.

Numa entrevista ao La Sexta, antes da final da UEFA Champions League, de Kiev, em 2018, Ronaldo explicou a diferença entre as expressões «f*ck off» e «f*ck you».

«Tens de ser um bocadinho flexível. Eu joguei muitos anos em Inglaterra. Por exemplo, numa falta os ingleses dizem muito 'fuck off' e os árbitros não dizem nada. Aqui [em Espanha] se dizes isso, os árbitros mandam-te para a rua», disse Cristiano Ronaldo, há sete anos.

Segundo a defesa do Real Madrid, que tentou anular a sanção imposta, «existe um erro material no relatório do árbitro, na medida em que o vídeo e as provas periciais apresentadas demonstram que o que o jogador disse foi “f*ck off” e não “f*ck you”, como erradamente indicou o relatório do árbitro. Por isso, o Real Madrid pedia a invalidação da sanção disciplinar adoptada.

O atleta acabou por ser suspenso em dois jogos, pelo Comité de Competição da Liga Espanhola, por considerar impossível determinar o que proferiu.