Fede Valverde está em quarentena e é baixa de última hora para a visita do Real Madrid ao Getafe, neste domingo.

«O Real Madrid comunica que o jogador Fede Valverde encontra-se em isolamento desde este sábado, 17 de abril, por ter estado em contacto direto com uma pessoa que testou positivo à covid-19, ainda que o jogador tenha recebido resultado negativo em todos os testes que realizou. Fede Valverde não estará disponível para o jogo com o Getafe», refere o comunicado do emblema merengue.

Fede Valverde, de 22 anos, soma 28 jogos (e três golos) pelo Real Madrid na presente temporada.