Vinicius Júnior regressa aos relvados frente à Atalanta, na terça-feira, para a Liga dos Campeões, no entanto, Alaba volta apenas em janeiro de 2025, anunciou o treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti.

Apesar de já ter integrado os treinos de preparação para o encontro frente ao Girona, no sábado, o brasileiro só estará apto para o jogo da Liga dos Campeões.

«O Vinicius recuperou muito bem. Não estará no jogo de sábado, mas está pronto para o próximo jogo da Champions», confirmou o treinador italiano, em conferência de imprensa.

Também o austríaco David Alaba integrou o treino com a equipa, após ter estado um ano de fora devido a uma lesão grave no joelho esquerdo. O regresso do defesa está previsto somente para o próximo ano, devido à necessidade de ganhar ritmo durante o mês de dezembro.

«Ficamos contentes com a sua presença no treino, mas precisa do mês de dezembro para estar pronto para jogar em janeiro. Continuará agora a trabalhar individualmente e, pouco a pouco, incorporar-se-á na equipa, mas a previsão do seu regresso é só para o próximo ano», acrescentou Ancelotti.

O médio francês Camavinga, que também está lesionado e em processo de recuperação, também participou no treino, mas sem integrar o resto do grupo.

O Real Madrid ocupa o segundo lugar da Liga espanhola, com 33 pontos, a quatro do líder Barcelona, mas com menos um jogo, enquanto o Girona segue no oitavo lugar, com 22.