O Real Madrid informou que Zinedine Zidane testou positivo à Covid-19.



O técnico francês foi o único elemento do plantel merengue ter um resultado positivo nos testes realizados em vésperas da visita à casa do Alavés. De resto, o emblema espanhol não dá mais informações acerca da situação do treinador de 48 anos.



Hazard, Casemiro, Militão, Mariano Díaz e Jovic foram alguns dos jogadores que já estiveram infetados.



O Real Madrid joga no Mendizorroza, terreno do Alavés, este sábado (20h00).