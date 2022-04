Real Sociedad e Betis empataram esta sexta-feira, 0-0, no jogo de abertura da 32.ª jornada da primeira liga espanhola, num resultado que pode deixar as duas equipas mais longe dos lugares de Liga dos Campeões, caso as equipas da frente vençam.

No duelo em que o sexto classificado recebeu o quinto, o médio português William Carvalho foi titular no Betis e saiu ao intervalo, já depois de uma boa oportunidade aos 33 minutos e de ter visto um cartão amarelo ao minuto 37.

Na segunda parte, o marcador não se alterou, com os minutos finais a levarem a uma escalada nos cartões amarelos (cinco em tempo de compensação), mais o vermelho mostrado a David Silva, na equipa da casa.

O Betis, que teve o guarda-redes português Rui Silva no banco, mantém o quinto lugar, agora com 57 pontos, mais dois do que a Real Sociedad, que tem 55 pontos, na sexta posição. O Villarreal, sétimo com 46 pontos e semifinalista da Champions, pode aproximar-se destes dois adversários que, por outro lado, podem ver o Atlético de Madrid, do português João Félix, fugir em caso de vitória ante o Espanhol, no domingo. A equipa comandada por Diego Simeone está no quarto lugar (o último de acesso à Champions) e tem 57 pontos, os mesmos do Betis, ainda com esta jornada por disputar.