O Valência perdeu o dérbi da Comunidade valenciana com o Villarreal, no La Cerámica, numa partida da 15.ª jornada da Liga espanhola.



Com Thierry Correia e André Almeida de início, a formaçãom «che» precisou de apenas 21 minutos para abrir o marcador por intermédio de Cavani. No entanto, o «Submarino Amarelo» respondeu antes do intervalo e igualou a contenda por Samuel Chukwueze.



Um golo de Foyth, aos 88 minutos, resolveu a partida a favor do Villarreal.



Classificação da Liga espanhola



No outro jogo que encerrou esta ronda, a Real Sociedad recebeu e venceu o Osasuna por 2-0 com golos de Brais Mendéz e de Sørloth.



A Real Sociedad ocupa o terceiro lugar com 29 pontos, menos nove que o duo Barcelona e Real Madrid. Por seu turno, o Villarreal está às portas dos lugares europeus na sétima posição com mais um ponto que o Osasuna. Já o Valência está logo atrás da equipa de Pamplona: é décimo colocado.