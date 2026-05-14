Num jogo em que as duas equipas já só estavam a cumprir calendário, o Real Madrid venceu o Oviedo por 2-0, na 36.ª jornada da Liga espanhola.

Já sem hipóteses de ser campeão, o plantel «merengue» viveu uma noite atípica no Santiago Bernabéu, naquele que foi o primeiro jogo em casa após a polémica entre Aurélien Tchouaméni e Fede Valverde.

Além disso, existia a expectativa para perceber como os adeptos iriam reagir às recentes declarações de Florentino Pérez. Os protestos contra o presidente do Real Madrid, no entanto, foram ocultados pelos elementos de segurança, que retiraram tarjas com frases como «Florentino vai-te embora já» ou «Florentino culpável». Apesar disso, o presidente até discutiu com adeptos, num momento amplamente partilhado nas redes sociais.

Voltando ao jogo, perante uma equipa despromovida, que contou com David Carmo no banco, o Real Madrid entrou com um ritmo lento e não se livrou de um par de sustos. Os visitantes estiveram soltos a jogar na primeira parte e criaram ocasiões de golo.

No entanto, numa fase em que os «merengues» já tinham estabilizado no encontro e após uma recuperação de bola em zona adiantada, Brahim Díaz assistiu Gonzalo García, que recebeu de forma orientada e atirou para o 1-0, aos 44 minutos.

A segunda parte foi de maior controlo por parte do Real Madrid, enquanto o Oviedo foi incapaz de mostrar a mesma capacidade para assustar Thibaut Courtois.

Ainda deu tempo para o Bernabéu aplaudir a entrada de Santi Cazorla, aos 55 minutos. Mas, se o médio adversário teve uma receção calorosa, o mesmo não se pode dizer do que aconteceu cerca de um quarto de hora depois.

No primeiro jogo após a lesão que sofreu em abril diante do Betis, Kylian Mbappé foi bastante assobiado. O avançado francês entrou aos 69 minutos para o lugar de Gonzalo García e o estádio recebeu-o com um ambiente hostil.

Mbappé até estava com um sorriso no rosto quando pisou o relvado, mas o Bernabéu fez questão de demonstrar que está insatisfeito e assobiou o camisola 10 sempre que ele tocou na bola. Os adeptos do Real Madrid consideram que, apesar dos 41 golos que leva esta época, o avançado ex-PSG é um dos grandes problemas da equipa e não perdoam o comportamento das últimas semanas – desde as férias com a namorada às publicações nas redes sociais.

O que abafou a manifestação de desagrado do Bernabéu face a Mbappé foi o golo de Jude Bellingham, aos 80 minutos. O internacional inglês recebeu a bola à entrada da área, precisamente a passe de Mbappé, puxou para o pé esquerdo e fechou as contas do jogo.

Até ao final, em ritmo de treino, o Real Madrid geriu a vantagem, que lhe permitiu chegar aos 80 pontos, a 11 do líder Barcelona.

Nos outros jogos do dia, o Valência, com André Almeida enquanto suplente não-utilizado, empatou a um golo na receção ao Rayo Vallecano.

Já a Real Sociedad, sem o lesionado Gonçalo Guedes, também empatou a uma bola, no terreno do Girona.