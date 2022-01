Ousmane Dembélé está em final de contrato com o Barcelona e as duas partes ainda não chegaram a acordo para a renovação. A julgar pelas acusações feitas pelo representante do internacional francês será preciso um grande volte-face no processo negocial para o jogador continue na cidade Condal.



De acordo com Moussa Sissoko, a direção liderada por Laporta ameaçou não utilizar mais o futebolista de 24 anos caso este opte por sair a «custo zero».



«Não estamos para alimentar debates nas redes sociais. Mas é preciso dizer a verdade. Sim, temos exigências altas, mas já mostrámos que as opções de carreira do Ousmane não foram ditadas pelo dinheiro. Caso contrário não estaria aqui. Se o Barça quisesse negociar, poderia ter tentado sentar-se à mesa connosco para discutir a situação. Mas não há discussão, só ameaças de ele não voltar a jogar mais com a sua equipa. E isso não é permitido. Faremos valer os direitos do Ousmane, se for necessário», frisou, em declarações à RMC Sport.



«Este movimento de pressão não funciona connosco. Quiçá funcione com agentes que sejam amigos do Barcelona. Não é o meu caso, estou aqui para defender os interesses do meu jogador», acrescentou.



O empresário de Dembélé sublinhou que o futuro do futebolista ainda não está decidido, mas deixou no ar a possibilidade de este deixar o Barça caso a situação se mantenha.



«Não sabemos o que vamos fazer. Os dirigentes estão a perder o Osmane. Desde o início que demonstrámos vontade em discutir [a renovação], com certas condições, mas sem fechar a porta», concluiu.



Dembélé está em Camp Nou desde 2017 e custou aos cofres blaugranas 105 milhões de euros.