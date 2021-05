Iker Casillas terá apanhado um susto que o terá levado às urgências de um hospital da região de Madrid, com receio de um novo enfarte.

O relato é feito pela revista espanhola «Hola», que escreve que o antigo guarda-redes do FC Porto estava a jogar padel com amigos quando sentiu uma dor no peito.

Casillas decidiu então deslocar-se a um hospital próximo, no qual passou várias horas, de forma a ser submetido a variados exames, mas os médicos acabaram por descartar qualquer problema cardíaco.

A informação da «Hola» foi replicada por várias publicações espanholas, incluindo a agência de notícias Europa Press, que inclusivamente encontrou Casillas a deixar os filhos na escola, mas o antigo guarda-redes não prestou declarações.

Em todo o caso tudo não terá passado de um susto, uma vez que, nesta terça-feira, Casillas até partilhou nas redes sociais uma fotografia a mostrar que ia correr.