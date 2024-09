A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) divulgou os áudios de alguns momentos da arbitragem de Mateus Busquets Ferrer, juiz que dirigiu o Atlético Madrid-Real Madrid, deste domingo. Um jogo que acabou empatado (1-1), mas que ficou marcado por uma interrupção da partida devido a desacatos nas bancadas.

Vários objetos foram arremessados para o relvado, desde a bancada mais próxima da baliza de Thibaut Courtois, guarda-redes do Real Madrid, nos instantes que se seguiram ao golo de Éder Militão, aos 64 minutos. O belga virou-se para os adeptos e festejou na direção destes, originando a 'chuva' de objetos, como isqueiros, um saco de comida e uma garrafa de água.

No vídeo partilhado pela RFEF nesta segunda-feira, é possível ouvir o diálogo entre o árbitro de campo, Mateo Busquets Ferrer, e o árbitro do VAR, Javier Iglesias Villanueva. «Não posso jogar assim», foi a frase dita por Courtois ao árbitro que motivou a interrupção de jogo. «Não podes jogar? Vamos para dentro [dos balneários]», disse Busquets Ferrer ao guarda-redes belga.

Assim que o árbitro anuncia a sua decisão, foi comunicá-la aos treinadores:

- Diego [Simeone], vamos parar o jogo devido aos arremessos.

- Acho que é isso muito bom, muito bom.

- Vamos dar 10 minutos, Carlo (Ancelotti). Vamos ver se se resolve.

Depois de avisar os treinadores, o árbitro explicou aos jogadores o sucedido, com Luka Modric, capitão do Real Madrid, a ficar muito relutante quanto à paragem do jogo. Mais à frente, no vídeo, é mostrada a comunicação entre o VAR e o árbitro principal no lance do golo de Ángel Correa, que foi revisto antes de ser validado.

Ora veja: