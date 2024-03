A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) prometeu «total colaboração» com as autoridades que, esta terça-feira, realizaram buscas na sede do organismo e em vários pontos do país.

«Hoje, a RFEF ofereceu total colaboração às Forças e Corpos de Segurança do Estado, bem como ao Departamento de Justiça, após uma busca na sua sede; e optou pela transparência absoluta na instituição que dirige o futebol em Espanha. Neste sentido, considera que deve ir-se até às últimas consequências na investigação em curso», lê-se na nota do organismo.

As autoridades investigam supostos crimes ligados à corrupção empresarial e branqueamento de capitais.

A agência de notícias EFE dá conta das detenções dos diretores dos Serviços Jurídicos e de Recursos Humanos, Pedro González Segura e José Javier Giménez, na sequência de uma investigação a alegados contratos irregulares feitos nos últimos cinco anos. Tomás González Cueto, assessor jurídico de Luis Rubiales, também foi detido.

O Tribunal de Primeira Instância e Instrução número 4 de Majadahonda começou a investigar o contrato da mudança da Supertaça espanhola para a Arábia Saudita, redigido por Tomás González Cueto e assinado pelo então presidente da federação, Luis Rubiales, com o empresário e ex-jogador Gerard Piqué.

O antigo presidente da RFEF, que atualmente está na República Dominicana, está entre os cinco suspeitos que não foram detidos. Ainda assim, a casa de Rubiales em Granada foi alvo de buscas.