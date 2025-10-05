Rodri voltou a jogar com regularidade recentemente, no início desta temporada, e já sofreu uma contrariedade. Durante o Brentford-Manchester City deste domingo, que acabou com vitória dos citizens (1-0), Rodri saiu lesionado.

Ainda a meio da primeira parte, o médio espanhol fez indicação ao banco de suplentes e teve de ser rendido por um colega. Surgiram de novo os 'fantasmas' da lesão grave sofrida em setembro do ano passado, que o tirou dos relvados até junho.

Já depois do jogo, em declarações ao diário AS, o próprio jogador minimizou a gravidade da lesão. «Está tudo bem, tudo bem. Não estou muito preocupado. É verdade que senti uma pequena pontada. Acho que alonguei o tendão um pouco mais do que devia, mas também não acho que seja muito», declarou.

Esta lesão irá impedi-lo de se concentrar com a seleção espanhola para os jogos de qualificação para o Mundial 2026, contra a Geórgia e a Bulgária: «Não, isso é certo, porque agora é a pausa internacional. Acho que para o jogo de regresso [ao Manchester City], veremos, esse é o objetivo», completou o médio.

Assim, a federação espanhola de futebol (RFEF) terá que anunciar um substituto não só para Lamine Yamal, que está a contas com uma lesão no púbis, mas também para Rodri.