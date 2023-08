Jude. Jude Bellingham.



O inglês está a ter um início sensacional no Real Madrid e voltou a ser decisivo. Esta noite, o médio contratado ao Borussia Dortmund resolveu um jogo dificílimo para os merengues nos Balaídos, casa do Celta de Vigo (1-0). Foi o quarto golo em três partidas.



Mas vamos por partes.



Kepa fez a estreia com a camisola dos «blancos» e não precisou de muito tempo para sofrer um golo. Aos três minutos Larsen fez o 1-0 para o Celta de Vigo, mas o lance foi invalidado pelo VAR.



Respirou fundo o Real Madrid. Pouco depois Ancelotti foi forçado a retirar Vinícius do jogo por lesão, lançando Joselu para o ataque. Em cima do intervalo Rafa Benítez também teve de substituir o ex-Benfica Cervi por lesão.



As oportunidades de golo escassearam na segunda parte à semelhança do que tinha acontecido na primeira metade. Num lance de génio, Bellingham isolou Rodrygo que foi carregado em falta por Iván Villar, levando o árbitro a assinalar penálti. Porém, o jovem brasileiro permitiu a defesa do guarda-redes dos galegos.



Um minuto depois de Iago Aspas ter falhado o que não é normal, o Real Madrid marcou na sequência de um pontapé de canto. Joselu ganhou de cabeça e Bellingham, em antecipação ao marcador direto, cabeceou para o fundo da balia do Celta de Vigo. Qual chave inglesa, o médio voltou a ser decisivo depois de ter «faturado» nos dois jogos anteriores.



O Real Madrid soma por vitórias os três jogos disputados e lidera à condição a Liga espanhola. Por sua vez, o Celta de Vigo, que não teve Gonçalo Paciência, ainda não venceu.



