No dia em que Iker Casillas anunciou a despedida oficial dos relvados, Cristiano Ronaldo deixou uma mensagem nas redes sociais a declarar o «orgulho» por ter jogado com o antigo guarda-redes do FC Porto e do Real Madrid.

«Foi um orgulho ter partilhado grandes momentos contigo», escreveu o internacional português no Instagram.

Recorde-se que Ronaldo e Casillas partilharam o balneário na equipa de Madrid durante seis épocas.