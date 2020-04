Moha Ramos, jovem produto das escolhas do Real Madrid, começou a treinar com a primeira com 16 anos. Em outubro de 2017, as leões de Keylor Navas e de Luca Zidane, atiraram o espanhol para o banco de suplentes.



Com a rapidez que queimou etapas na formação, o guardião de 19 anos desapareceu e acabou por rumar ao Birmingham, do Championship. Ainda assim, Moha guardou boas memórias do tempo que se passou no balneário merengue: como as prendas que Ronaldo lhe ofereceu.



«Os meus pais têm a medalha de campeão. Lembro-me que, por duas vezes, o Cristiano Ronaldo ofereceu-me dois telemóveis. Não esperava e fiquei em choque pelo detalhe porque essas pequenas coisas chegam-te ao coração. Nem soube agradecer-lhe. O Isco e o Mayoral estavam ao meu lado e disseram-me para lhe dizer algo, mas fiquei sem reação. Parecia um menino no dia de Reis. Volta a dizer: Cristiano, obrigado e obrigado», contou, citado pela Marca.