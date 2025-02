Luis Rubiales, ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), garantiu esta terça-feira, em tribunal, que o beijo com Jenni Hermoso foi consentido.

A ser julgado por agressão sexual, depois de beijar a internacional espanhola no Estádio de Sydney, após a conquista do Mundial 2023 feminino, o antigo dirigente aclamou estar «totalmente seguro» que a jogadora deu consentimento e que até lhe perguntou se podia dar-lhe «um beijinho», ao que a jogadora respondeu «ok».

Porém, Jenni assegurou que tal conversa nunca ocorreu.

Rubiales confessou que beijar a atleta não era algo normal ou habitual, mas que «não se ganha um Mundial todos os dias e que a normalidade não se pode aplicar a um feito extraordinário». No entanto, negou qualquer «relação laboral ou hierárquica» com as jogadoras.

No seguimento, revelou que até propôs a Jenni que fizessem um vídeo juntos, mas a jogadora recusou e o antigo presidente prometeu que não insistiu mais.

Logo após o beijo, segundo disse o ex-líder da federação, trocou palavras com a jogadora e ambos consideraram um evento «sem importância, mas a mesma «mudou de opinião dias depois.

Por fim, Rubiales destacou que se arrepende daquele momento e deveria ter mantido um comportamento «mais institucional, apesar do beijo consentido.

De relembrar que Luis Rubiales está a ser julgado desde 3 de fevereiro.