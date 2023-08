Karl-Heinz Rummenigge, antigo internacional alemão e atual membro do comité executivo da UEFA, saiu em defesa de Luis Rubiales, presidente da Federação de Espanha que foi muito criticado por ter beijado a jogadora Jenni Hermoso na boca no decorrer dos festejos da conquista do Mundial feminino.

Para o antigo dirigente do Bayern Munique, o gesto de Rubiales não tem nada de reprovável e não entende todo o burburinho que provocou. «Acho que não é preciso exagerar. Quando te sagras campeão do mundo, é natural que te emociones. O que ele fez naquela situação – com todo o respeito – foi absolutamente normal», começou por enunciar o antigo avançado.

Rummenigge recordou, depois, um episódio quando ainda jogava com a camisola do Bayern Munique. «Lembro-me que quando ganhámos a Champions a última vez, cheguei a beijar homens, não na boca, mas de pura alegria», destacou ainda Rummenigge que confidenciou que mantém uma relação de amizade com Rubiales.

Mas as opiniões não são consensuais na Alemanha. Bernd Neuendorf, presidente da federação alemã, diz que não teria atuado da mesma forma do que homólogo. «Imaginei-me estar numa situação parecida e acho que não teria agido assim», atirou.