Samu Aghehowa manifestou apoio a Elijah Gift, internacional sub-19 por Espanha que foi alvo de alegados insultos racistas no jogo contra a Roménia, na passada terça-feira.



«Basta já! Não ao racismo!», escreveu o avançado do FC Porto na rede social X.

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) fez questão de denunciar o alegado episódio racista através de uma comunicado, na última terça-feira.



«O nosso jogador sub-19 Elijah Gift foi vítima de um incidente racista no jogo Roménia-Espanha do Torneio Internacional de Bucareste. Condenamos veementemente qualquer tipo de atitudes discriminatórias no mundo do futebol e enviamos todo o nosso apoio a Elijah», afirmou o organismo.



A situação gerou, de resto, uma confusão entre elementos das duas seleções. Veja aqui: