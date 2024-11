Samu foi convocado por Luis de la Fuente para representar a seleção principal de Espanha.

O ponta-de-lança de 20 anos do FC Porto é uma das grandes novidades na lista dos campeões da Europa. As outras surpresas são Marc Casadó, médio de 21 anos que tem estado em destaque no Barcelona, e ainda Aitor Paredes, central de 24 anos do Athletic Bilbau. Todos eles são chamados pela primeira vez à seleção principal «La Roja».

O ex-Benfica Grimaldo e o ex-Sporting Pedro Porro também fazem parte da lista, eles que já têm sido opções regulares de Luis de la Fuente. Morata, que sofreu uma pancada na cabeça durante o treino do Milan esta quinta-feira e teve de ser encaminhado para o hospital de Milão, também foi convocado.

Contratado esta temporada pelo FC Porto ao Atlético de Madrid, Samu rapidamente conquistou um lugar no onze e já marcou 11 golos em 12 jogos com a camisola dos dragões. O avançado já tinha 16 jogos nas seleções jovens de Espanha: na última vez que foi aos sub-21, apontou um póquer.

A campeã europeia tem jogos marcados com a Dinamarca, de Morten Hjulmand e Bah, e a Suíça, de Zeki Amdouni. O jogo com os dinamarqueses está agendado para 15 de novembro, em Copenhaga, enquanto o duelo com os helvéticos disputa-se três dias depois, em Tenerife.

Com estes encontros, Espanha vai fechar a participação na fase de grupos da Liga das Nações. A turma de Luis de la Fuente é líder do Grupo A4, com dez pontos.

Como tem sido hábito, a Federação espanhola inovou na hora de apresentar a lista de convocados. A tragédia em Valência foi o mote e o selecionador enviou uma mensagem a todos os espanhóis que perderam familiares e amigos, assim como aqueles que ficaram sem emprego após a tempestade que atingiu aquela região do país.

«Estou convicto de que o mundo do futebol não vos vai falhar. Não vos vamos falhar», disse De la Fuente, que lamenta também a destruição dos campos de futebol.