Samu «roubou» as manchetes ao anotar um «póquer» na goleada da seleção espanhola de sub-21 frente a Malta. No final da partida, o avançado do FC Porto voltou a abordar a falta de oportunidades na equipa principal do Atlético de Madrid.



«Eles é que decidem. Se calhar não me quiseram porque acreditavam que não tinha nível suficiente. Sabem o que fizeram e estou tranquilo», referiu, aos microfones da «COPE».



Perante a insistência dos jornalistas, o jogador de 20 anos partilhou que nunca conversou com Simeone ou um membro da direção do emblema colchonero. «Não vou mentir. Simeone não falou comigo nem ninguém da Direção. Só o Carlos Bucero [diretor geral para o futebol].»



Samu teve impacto imediato no FC Porto: leva sete golos em sete partidas.