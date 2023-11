Samuel Lino, antigo jogador do Gil Vicente, comentou a saída de João Félix do clube ‘colchonero’, em entrevista ao diário espanhol AS.

«Ele sentiu que precisava de mudar, está em Barcelona e desejo-lhe toda a sorte do mundo. Que as coisas lhe saiam bem, a ele e à sua equipa», afirmou.

O avançado brasileiro, de 23 anos, recordou a relação do o internacional português.

«Dava-me muito bem com ele, é uma ótima pessoa, mas quis seguir um caminho diferente. Desejo-lhe tudo de bom», acrescentou.

Na mesma entrevista, Samuel Lino recordou as origens humildes, a infância «perto da favela» e comentou os recentes casos de racismo, em particular os que envolveram o compatriota Vinícius, jogador do Real Madrid.

«Ficamos muito tristes, espero que não volte a acontecer. Somos todos iguais, não devemos diferenciar ninguém pela cor da pele ou pelo quer que seja. Isso não leva a lado algum e o futebol não precisa disso», afirmou.

O jogador brasileiro fez ainda elogios a Antoine Griezmann, dizendo que o internacional francês «dá muita confiança aos jogadores novos» e que, dentro do campo, «mostra a sua qualidade», sendo «um exemplo para todos».