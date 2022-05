Santi Mina, jogador do Celta de Vigo, foi condenado a quatro anos de prisão por abuso sexual num caso que remonta a 2017. O avançado terá ainda de pagar uma indemnização de 50 mil euros à vítima, decretou o Tribunal de Almería.



Além disso, o futebolista de 26 anos fica impedido de se aproximar da vítima durante 12 anos depois de imposta uma ordem de distanciamento de 500 metros.



Santi Mina foi, ainda assim, absolvido da acusação de agressão sexual num caso que aconteceu em 2017 quando era jogador do Valência, em Mojácar, em Almería. David Goldar, jogador do Ibiza, foi constituído arguido, mas acabou absolvido de todos os crimes.

Entretanto o clube galego decidiu afastar o futebolista dos trabalhados da equipa principal.



«Face à decisão do Tribunal de Almería, o Celta decidiu abrir um processo disciplinar ao jogador Santiago Mina para esclarecer as suas responsabilidades laborais. Por esta razão e como medida cautelar, decidiu-se retirar o jogador provisoriamente dos treinos da primeira equipa sem prejuízo de que continue a realizar as atividades indicadas pelo clube para o efeito», pode ler-se.

«O Celta respeita o direito de defesa do jogador, mas vê-se obrigado a tomar medidas face a episódios que beliscam a imagem do clube e atentam diretamente contra os seus valores, mostrando uma vez mais repúdio total ao crime indicado na resolução judicial», acrescenta ainda o emblema da Galiza.

Santi Mina, natural de Vigo, fez a formação no Celta e transferiu-se para o Valencia em 2015. Esteve quatro épocas no clube e voltou aos Balaídos em 2019.