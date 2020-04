Nesta altura de confinamento é natural que os adeptos de futebol estejam com saudades de ver grandes jogos e grandes golos. Ora é precisamente para eles que recordamos três golaços marcados por Gareth Bale, Cristiano Ronaldo e Kaká, com a camisola do Real Madrid, em jogos da Liga dos Campeões.

Gareth Bale marcou ao Schalke 04, na primeira mão dos oitavos de final da Champions 2013/14, em Gelsenkirchen (vitória meregue por 6-1), Cristiano Ronaldo marcou ao Manchester United, também na primeira mão dos oitavos de final, da Champions 2012/13, em Madrid (empate 1-1) e Kaká marcou ao APOEL, na segunda mão dos quartos de final da Champions 2011/12, na vitória em Madrid por 5-2.