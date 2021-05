Após a derrota com o Celta de Vigo, que afastou em definitivo o Barcelona da luta pelo título, Ronald Koeman falou sobre o futuro de Lionel Messi no clube blaugrana. O holandês desejou a permanência do astro argentino em Camp Nou porque «é impossível jogar sem ele».



«Esperemos que não tenha sido o último jogo de Messi em Camp Nou porque é o melhor do mundo e mostrou outra vez que é impossível jogar sem ele. Ele já marcou 30 golos e deu muitos pontos a esta equipa. Mas essa pergunta é para o Leo. Da minha parte e da parte do clube queremos que continue connosco porque caso o Leo não esteja, tenho dúvidas sobre quem possa marcar tantos golos», disparou, em conferência de imprensa.



O técnico dos culés frisou ainda que a derrota com os galegos em casa foi um reflexo da temporada. «O problema não nasceu hoje. Tivemos a oportunidade em casa contra o Granada. A forma como perdemos quando tivemos oportunidades de ganhar... Não há outra forma de aceitar: o campeão vai ser um campeão justo e nós não fomos», concluiu.