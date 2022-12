Gennaro Gattuso abordou a relação que tem com o empresário Jorge Mendes e garantiu que contrata um jogador pela sua qualidade e não por quem o representa.



«Só penso em fazer bem o meu trabalho. Já expliquei que o Jorge [Mendes] é um amigo, mas antes de vir para cá nunca contratei nenhum jogador dele. Se gosto de um jogador, quero contratá-lo. Se não gosto, não o contrato por ser amigo do Jorge», frisou, em entrevista ao diário AS.



O técnico italiano explicou ainda como é a sua relação com o dono do Valência, Peter Lim. «Com o Peter é igual. Quando não gosto de algo, digo na cara. Não estou aqui para ajudar o Peter a vender jogadores, mas sim para melhorar a equipa e alcançar uma posição importante. Se não isso acontecer, vou para casa», disse.



Recentemente Gattuso manifestou a insatisfação da sua mulher por este ter de viajar até Singapura para reunir com o proprietário do clube «che» a sublinhou que os dois têm uma relação profissional.



«Tenho uma boa relação com Lim. Quando decidiu contratar-me foi a terceira vez que falei com ele. Não falamos por telefone, ele não gosta. Falo com ele quando vou a Singapura. Quando estive com ele, pareceu-me ser uma pessoa que sabe ouvir e entende o que lhe explico. Tenho muito respeito por ele. Gostaria que ele contratasse jogadores importantes, mas ele diz-me quando não é possível e eu respeito», concluiu.