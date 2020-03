Luka Jovic fez estalar a polémica na Sérvia, depois de ter deixado Madrid e ter regressado ao seu país sem cumprir a quarentena a que estava obrigado.

O presidente sérvio ameaçou mesmo Jovic com prisão e o pai do avançado do Real Madrid diz que o filho tem de se sujeitar ao que a justiça decidir.

«O Luka [Jovic] fez dois testes que deram negativo. Por isso é que decidiu vir para a Sérvia. Agora parece que é um grande criminoso. Se tiver de ir para a prisão, que vá. Estou totalmente de acordo com o presidente o primeiro-ministro, mas só se for culpado», afirmou Milan Jovic, em declarações ao Puls.

«Apoiaria essa decisão se tivesse feito algo de mal, mas chegou a Belgrado e meteu-se em casa. Sofia [namorada de Jovic] está grávida e não pode sair à rua. Publicaram fotos dos dois a divertirem-se, mas essas fotos são de Espanha», prosseguiu.

O pai do antigo jogador do Benfica fiz mesmo que as críticas são injustas: «O Luka veio para a Sérvia para estar com a família. Sabíamos que vinha. Esteve sempre preparado para ajudar o seu país, economicamente ou de qualquer forma. Acho que as críticas foram excessivas. Há coisas que não se entendem. Dói-me ver o que se passou.»