A saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid ainda continua a ser tema de conversa em Espanha, sobretudo depois de os merengues terem empatado a zero, no terreno da Real Sociedad, no arranque da Liga espanhola. Um dos maiores goleadores do Real, Hugo Sánchez, assumiu à Cadena Ser que a saída de Ronaldo não foi devidamente colmatada.

«Antes de deixar sair um jogador do nível de Cristiano Ronaldo, devíamos ter tido outro para o substituir e que fosse marcar uma percentagem de golos semelhante. E se não, era melhor não o deixar ir», criticou o antigo avançado.

O mexicano reconheceu que os merengues têm de «ter os melhores futebolistas», mas neste momento «não têm os melhores do mundo em algumas posições». «Têm gente que preenche lacunas, enquanto esperam a chegada de outros, como Mbappé. O Real deve ter não duas, mas quase três equipas titulares para enfrentar todas as competições», acrescentou.

Hugo Sánchez jogou nos Blancos entre 1985 e 1992, período em que marcou 282 golos.