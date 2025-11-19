Samu foi lançado por Luis de la Fuente aos 62 minutos do empate de Espanha com a Turquia (2-2) e, após a partida, o selecionador espanhol saiu em defesa do avançado do FC Porto.

De la Fuente assumiu que o jogador de 21 anos ainda tem aspetos a melhorar, mas acredita que aquilo que mostra no Dragão terá reflexo, no futuro, na «La Roja».

«É um jogador jovem, com uma energia natural fantástica. É normal que ele pareça acelerado às vezes, sente-se muito empolgado por jogar por Espanha. À medida que for adquirindo mais experiência e mais continuidade, o potencial futebolístico que demonstra todos os domingos no seu clube, também se verá na seleção. Não temos pressa com ele. É um jogador em formação e de muito futuro. Tem de entender que a exigência da seleção é altíssima, mas ele está preparado para isso. Vai ser muito importante para o futuro do futebol espanhol», disse o selecionador do país vizinho, em conferência de imprensa.

Samu, diga-se, tem quatro internacionalizações pela seleção principal de Espanha e ainda procura o primeiro golo.