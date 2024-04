Sergi Roberto, capitão do Barcelona, negou que haja qualquer problema entre Gundogan e Ronald Araujo, que foi expulso no jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões frente ao PSG. No «Media Day» antes do clássico frente ao Real Madrid, o jogador espanhol diz que o balneário blaugrana não está dividido, mas sim unido.

«Essas declarações trouxeram ruído externo, mas nada no balneário. Estamos muito unidos. Gundogan explicou o que aconteceu no jogo, mas sem intenção de apontar o dedo a ninguém no jogo. O balneário é apenas para ajudar a equipa a vencer, nada mais. Não procurem problemas onde não há. Este ano, o que nos levou a dar uma boa imagem na Europa fora de casa foi a união da equipa. O que aconteceu não vai mudar nada. Estamos muito preparados e ansiosos para jogar o jogo de domingo», começou por dizer.

Sergi Roberto revelou que houve uma conversa interna, mas recusou entrar em grandes detalhes. «Não é necessária nenhuma reunião. No final ficamos juntos o dia todo no balneário. Conversamos sobre o ruído externo para esclarecer que não há problema. Somos uma família. Depois de uma eliminação na Liga dos Campeões, haverá sempre barulho e muito mais num clube como este, mas Gundogan não fez isso para apontar ninguém. Li que o balneário está dividido, mas nada disso. Estamos muito unidos e no domingo vamos estar preparados para lutar como se fosse uma final», concluiu.