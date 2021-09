David Alaba é uma das caras novas do Real Madrid para esta temporada. Numa longa entrevista ao jornal SportBild, o austríaco abordou o facto de ter herdado a camisola 4, que era pertença de Sergio Ramos.

«Não posso usar na liga espanhola o número que usava no Bayern, o 27. O clube fez força para que usasse o dorsal 4. Sergio Ramos é uma lenda absoluta. As suas ações dentro e fora do campo fazem dele um modelo para muitos. Mas eu sou David Alaba, não quero ser comparado a outros, quero escrever a minha própria história no Real Madrid. O que é importante é o desempenho em campo, independentemente do número», considerou o defesa.

Alaba comentou, também, o momento polémico da sua apresentação, quando beijou o símbolo do Real Madrid, para desagrado dos adeptos do clube de Munique.

«Para mim foi um dia emocionante, fiquei feliz por ter finalmente chegado. Queria mostrar como estava contente por poder enfrentar um novo desafio. Eu não queria provocar ninguém ao beijar o símbolo do Real, muito menos o Bayern e os seus adeptos. Passei lá 13 anos incrivelmente maravilhosos, que foram muito emotivos e muito positivos. Fui capaz de me desenvolver como pessoa e como jogador, os adeptos sempre me apoiaram, nunca esquecerei isso. Respeitarei e amarei sempre o clube. Nada irá mudar esse sentimento», confessou o jogador natural de Viena.