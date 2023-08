Após 82 dias internado no Hospital Virgen del Rocío, em Sevilha, na sequência de um acidente com um cavalo, Sergio Rico está finalmente de regresso a casa.

«Sinto-me bastante bem, apesar de o aneurisma não estar completamente controlado. Temos de manter mais alguns meses de calma e tranquilidade. E continuar a recuperar em casa, graças a Deus, depois de tanto tempo», disse o guardião do Paris Saint-Germain.

O jogador agradeceu ainda todo o apoio e carinho que foi recebendo, bem como o respeito que a comunicação social teve para com a situação, durante o tempo em que esteve internado.

«Obrigado pelo respeito que todos os meios de comunicação social demonstraram pela minha família e pela minha mulher, acima de tudo. Ao mundo do futebol, tanto ao meu clube, o PSG, como ao Sevilha, bem como a muitos colegas de equipa e antigos jogadores que jogaram comigo e me apoiaram. A todas as pessoas que tiraram um minuto do seu tempo para me enviar uma mensagem», afirmou.