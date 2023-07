Há vários meses internado depois de ter sofrido um acidente a andar a cavalo, Sergio Rico vai ser operado a um aneurisma. O guardião, que deveria ter alta em breve, vai ser submetido a uma nova intervenção cirúrgica até final deste mês.



O chefe do serviço de Neurologia do Hospital Universitário 12 de Octubre e presidente da Associação madrilena de Neurologia, David Pérez, esclareceu que o procedimento é feito através de «um cateter que vai da virilha ao cérebro».



«Em princípio é uma intervenção sem complicações, por isso há que ser otimistas quanto ao resultado», referiu, em declarações ao jornal Marca.



O jogador do PSG não tem, porém, a carreira em risco segundo o especialista. «O jogador sofreu um traumatismo cranioencefálico severo e por isso, tiveram de induzir o coma para que estivesse mais tranquilo e evitar complicações. Os pacientes costumam recuperar de situações deste tipo sem problemas quando não há lesões neurológicas, como parece ser o caso», disse ainda.