Com a vitória do Sevilha no reduto do Osasuna (0-2), nesta segunda-feira, Yassine Bounou bateu um recorde que pertencia ao português Beto Pimparel.

O guarda-redes marroquino, mais conhecido como Bono, passou a 529 minutos sem sofrer golos na baliza do Sevilha, em jogos da Liga espanhola.

Um registo que supera Beto, que em 2014/15 somou 516 minutos sem sofrer golos, mais cinco minutos do Andrés Palop na temporada 2008/09.