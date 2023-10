Pouco depois do final do Sevilha-Real Madrid no Ramón Sánchez Pizjuán, que terminou empatado a uma bola, o emblema da Andaluzia comunicou que um adepto foi identificado e expulso do estádio devido a comportamentos racistas.

«O Sevilha gostaria de informar que, após detetar comportamentos xenófobos e racistas de um adepto nas suas bancadas, identificaram, expulsaram-no do estádio e denunciaram-no às autoridades policiais que trabalhavam no estádio. Além disso, os regulamentos disciplinares internos serão estritamente aplicados e o adepto será expulso como sócio em breve», lê-se no comunicado do Sevilha.

Mais tarde, o internacional brasileiro Vinicius Júnior reagiu e elogiou a postura do clube andaluz, tendo publicado uma imagem do momento em que um adepto fazia o gesto de macaco na sua direção, quando o extremo madrileno se envolveu numa discussão com jogadores da equipa da casa.

«Parabéns ao Sevilha pelo rápido posicionamento e pela punição em mais um triste episódio para o futebol espanhol», começou por escrever Vini Jr.

«Infelizmente, tive acesso a um vídeo com outro ato racista na partida deste sábado, desta vez praticado por uma criança. Lamento muito que não haja ninguém para educá-la. Eu invisto, e invisto muito, na educação no Brasil para formar cidadãos com atitudes diferentes destas», prosseguiu.

«O rosto do racista de hoje está estampado nos sites como em várias outras vezes. Espero que as autoridades espanholas façam a sua parte e mudem a legislação de uma vez por todas. Estas pessoas têm de ser punidas criminalmente também», referiu ainda o jogador brasileiro, que considera que esta seria uma ótima medida para «preparar o Mundial 2030», que se vai realizar em Espanha, Marrocos e Portugal.