O Sevilha, clube de Espanha, avançou para um ERTE (Expediente de Regulação Temporária de Emprego) junto do estado, depois de ter chegado a acordo com o plantel.

«A suspensão por tempo indeterminado da Liga e das competições europeias afetaram substancialmente a atividade do clube, razão pela qual a administração (…) decidiu apresentar um ERTE. Foi alcançado um princípio de acordo com o plantel principal e equipa técnica, que se finalizará nos próximos dias», escreveu o clube do português Rony Lopes, em comunicado.

Treinado pelo ex-portista Julen Lopetegui, o Sevilha não esclarece os termos do acordo, justificando que a ida para ‘lay-off’ parcial [ERTE] é inevitável numa «situação nunca antes vivida», que «requer o esforço, sacrifício e compromisso de todos».

Em Espanha, com as competições paralisadas, tal como em quase todos os países, devido à pandemia da covid-19, vários clubes recorrem aos ERTE. Além do Sevilha, também Barcelona, Betis, Atlético de Madrid, Osasuna e Saragoça recorreram já ao mecanismo legal de regulação temporária de emprego.