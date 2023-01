O Sevilha bateu o Cádiz por 1-0 e fugiu dos lugares de despromoção.



Os andaluzes estiveram perto de quebrar a resistência do oponente, mas o golo de Lamela, a fechar a primeira metade, não contou: foi invalidado após recurso ao VAR. No início do segundo tempo Sampaoli foi expulso e foi já longe do banco que viu o golo que deu o triunfo ao Sevilha anotado por Rakitic, de penálti.



O Cádiz acabou, refira-se, com dez elementos por expulsão de Ivan Alejo. O conjunto orientado por Sergio González caiu para a penúltima posição da Liga espanhola enquanto o Sevilha deu um enorme salto para o 14.º posto.



