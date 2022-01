Julen Lopetegui e Augustinsson testaram positivo à covid-19 e não vão estar presentes no jogo do Sevilha esta noite contra o Valência, no Mestalla.



Segundo informam os andaluzes, o técnico e o lateral sueco apresentaram-se indispostos e tiveram um resultado positivo num teste de antígeno.



O Sevilha joga em casa do conjunto de Thierry Correia, Guedes e Hélder Costa às 20h30.