Sevilha rompe negociações com Sergio Ramos: «Sentimo-nos enganados»
Grupo de investidores liderado pelo antigo central terá alterado os valores de compra do emblema espanhol
Grupo de investidores liderado pelo antigo central terá alterado os valores de compra do emblema espanhol
O grupo de investidores liderado por Sergio Ramos estava prestes a garantir a compra do Sevilha, mas esse acordo foi quebrado uma vez que a última proposta foi, avança o El País, inferior ao que já havia sido acordado.
Segundo o El País, os atuais acionistas do clube sentiram-se «enganados». O acordo inicial previa a aquisição de 80% das ações do clube por um valor a rondar os 450 milhões de euros, valor ao qual seria descontada a dívida do Sevilha, avaliada em 88 milhões de euros.
Ora, foi na última negociação que o acordo terá rompido. O grupo de investidores liderado por Sergio Ramos propôs comprar apenas 30 mil ações por 100 milhões de euros, seguida de um aumento de capital de 120 milhões com o intuito de obter mais 42% das ações.
«Ficámos perplexos porque ele queria comprar o Sevilla por meros 100 milhões de euros. Depois, queria fazer um aumento de capital de pouco mais de 100 milhões e pagar muito menos aos acionistas», explica uma fonte presente na reunião.
O grupo de Sergio Ramos era apontado como um dos favoritos a exercer a compra do Sevilha. Os principais acionistas do emblema espanhol já tinham, inclusive, assinado um acordo de preferência com o ex-defesa do Real Madrid que permitiu uma auditoria exaustiva às contas do clube durante quase cinco meses. «Sentimo-nos enganados por esses cinco meses», disse a mesma fonte ao jornal espanhol El País.
Numa fase inicial das negociações, recorde-se, surgiu a dúvida na capacidade financeira da oferta de Sergio Ramos, na qual eram prometidos 3.200 euros por ação, mas o grupo investidor sempre defendeu essa capacidade, tendo chegado a apresentar garantias de pagamento com o apoio de uma família empresária mexicana.
Desta feita, o Sevilha recusa qualquer retoma das negociações e o regresso de Sergio Ramos ao clube onde foi formado cai, assim, por terra.