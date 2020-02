O Sevilha, de Julen Lopetegui, somou este domingo o terceiro jogo consecutivo sem ganhar, ao empatar na receção ao Espanhol de Barcelona, a duas bolas.

O conjunto andaluz até entrou bem na partida e colocou-se a vencer logo aos 15 minutos, com um golo de Lucas Ocampos – assistência de Suso.

No entanto, o Espanhol reagiu, e em força: Embarba empatou aos 35 minutos e Wu Lei completou a reviravolta para o emblema de Barcelona – que desta vez não contou com Raúl de Tomás em campo – aos 50m.

No entanto, Victor Sánchez foi expulso aos 69 minutos e o Sevilha, a jogar com mais um, foi em busca do empate. E conseguiu. Os papéis inverteram-se aos 80 minutos e Ocampos assistiu Suso para o 2-2 final.

Refira-se que Facundo Ferreyra, avançado emprestado pelo Benfica, entrou na formação visitante aos 82 minutos.

Com este resultado, e decorridas 24 jornadas, o Sevilha segue no quinto lugar, com 40 pontos. Já o Espanhol está em último, com 19 pontos – a dois da salvação.

ESPANHA: resultados e classificações.