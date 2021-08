O Sevilha venceu este domingo o Rayo Vallecano (3-0), num jogo que se tornou mais fácil logo aos 16 minutos: Luca Zidane, filho do antigo treinador do Real Madrid, teve um lance infantil, saiu mal da baliza e acabou por cometer falta dentro da área sobre Idrissi, quando o holandês se preparava para marcar: expulsão e penálti, que o Sevilha converteu.

A ganhar por 1-0, depois de Nesyri não falhar da marca de penálti, e em vantagem numérica, o Sevilha, que contou com vários jogadores que passaram por Portugal (Diego Carlos, Acuña e Fernando Reges, por exemplo), partiu para um jogo tranquilo, mas cujo resultado só foi dilatado na segunda parte, e após a entrada do argentino Lamela.

O antigo jogador do Tottenham finalizou, aos 54 minutos, um cruzamento de Acuña para o 2-0 e aos 79 minutos empurrou de carrinho uma assistência de Nesyri para o 3-0 final. O português Bebé entrou aos 70 minutos, na equipa do Rayo Vallecano, mas já não foi a tempo de mudar nada no resultado.