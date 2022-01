Diego Simeone convocou o filho Giuliano Simeone para o jogo deste domingo no terreno do Villarreal, o que não é uma novidade: já no início da época tinha chamado por quatro vezes o filho, nunca o fazendo entrar em campo, porém.

Para além de Giuliano Simeone, o treinador chamou também o defesa Joan Rojas e o médio Javi Serrano, todos da equipa B, para além de manter o português João Félix na lista.

O Atlético Madrid não conta com Luis Suárez, Giménez, Griezmann e Stefan Savic, sendo que Ivan Saponjic foi descartado e já não entra nas escolhas de Simeone, que prefere chamar o filho.

Guarda-redes: Jan Oblak e Benjamin Lecomte

Defesas: Joan Rojas, Sime Vrsaljko, Felipe, Mario Hermoso e Renan Lodi

Médios: Rodrigo de Paul, Kondogbia, Marcos Llorente, Koke, Herrera, Javi Serrano e Thomas Lemar

Avançados: Ferreira-Carrasco, Ángel Correa, Matheus Cunha, Joao Félix e Giuliano Simeone.