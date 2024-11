A tempestade DANA, em Espanha, já causou 211 mortos e milhares de desaparecidos. O futebol passou por segundo plano e os jogos entre Valência e Real Madrid e o Villarreal-Rayo Vallecano até foram adiados, devido ao desastre que afetou a comunidade valenciana.

Ainda assim, os outros jogos da 12.ª jornada vão mesmo acontecer, embora os treinadores quisessem adiar a ronda.

Diego Simeone foi um dos mais críticos. «Não tem nenhum sentido jogar esta jornada, tudo o que está a acontecer é muito difícil e é emocionante ver como as pessoas estão a ajudar com uma pá ou com o que têm e a solidariedade de todos. Diz muito de Espanha e da sua gente. Queremos ajudar como pudermos. Existem pessoas que estão muito mal, é muito triste e dizem-nos para continuar e aqui estamos», disse o treinador do Atlético de Madrid, na antevisão ao jogo com o Las Palmas.

Hansi Flick também gostaria que a jornada tivesse sido adiada.«No final das contas, se eu pudesse tomar uma decisão, talvez o fizesse, porque é realmente uma tragédia para a Comunidade Valenciana e para toda a Espanha.»

Já José Bordalás, do Getafe, frisou que «não faz sentido» ir a jogo e «a jornada deveria ter sido suspensa».