Com o futuro em aberto, João Félix continua a trabalhar integrado no plantel do Atlético de Madrid. Este domingo, o internacional português mereceu elogios do treinador, Diego Simeone na véspera do duelo em casa do Villarreal.



«O João está muito bem, o seu comportamento é o que qualquer jogador precisa de ter. Ele está pronto para tudo o que lhe é proposto e a competir com os outros colegas de equipa», referiu, em conferência de imprensa.



O avançado, de 24 anos, esteve cedido pelos colchoneros ao Barcelona na época passada: disputou 44 jogos, anotou dez golos e assinou seis assistências.

A estreia do Atlético de Madrid na Liga espanhola 2024/25 está agendada para as 20h30 desta segunda-feira diante do Villarreal.