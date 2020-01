Na véspera da meia-final da Supertaça espanhol ante o Barcelona, Diego Simeone voltou a falar sobre João Félix. O técnico do Atlético de Madrid reiterou o talento do internacional português, mas acrescentou que também é necessário «compromisso».



«Cada jogador tem uma personalidade diferente, cada futebolista precisa de um tempo diferente. Tentamos, dentro dos erros que cometemos, acertar na forma como chegamos a cada um deles, que vivam com entusiasmo e emoção. Para além do talento, têm de ter compromisso. Quando começarem a sentir o que é jogador pelo Atlético, as coisas vão sair naturalmente. Para o João, o Savic quando chegou, Koke ou Saúl desde crianças. Não quero falar em nomes, mas sim de uma forma de viver», atirou, em conferência de imprensa.



Em relação à partida frente aos blaugranas, El Cholo perspetiva um duelo diferente do que foi travado para a Liga espanhola. Lembre-se que os culés venceram no Wanda com um golo de Messi nos instantes finais.



«Será diferente do da Liga. É a eliminar e só um resultado. Temos de ganhar. As duas equipas com as suas características e ferramentas vão procurar esse objetivo. Na Liga podes empatar, aqui é diferente. Só há um resultado que é ganhar», disse.



A partida terá lugar na Arábia Saudita e está marcada para as 19h00, hora de Portugal Continental.