Diego Simeone defendeu que João Félix e Antoine Griezmann podem jogar juntos no ataque do Atlético de Madrid.



«Sem dúvida que podem jogar juntos e com o tempo vão coincidir em campo», atirou de pronto, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo contra o Athletic.



«El Cholo» foi confrontado com o episódio que envolveu o português e um adepto colchonero. O jovem avançado pediu respeito pelo internacional francês à saída da cidade desportiva do clube. No entanto, o técnico argentino fugiu à questão.



«Temos um grupo muito bom e a partir daí, temos de ser uma equipa. Vamos tentar fazer um bom jogo frente a uma das equipas em melhor forma na Liga, com um grandíssimo treinador e que consegue sempre colocar as suas equipas a jogar como quer. O Athletic pressiona alto, baixa quando tem de o fazer, joga com os laterais subidas... Tem um futebol dinâmico e vai lutar pelo jogo», optou por responder.

Desde o regresso de Griezmann ao Atleti que Simeone ainda não utilizou os dois em simultâneo. Por exemplo, no encontro frente ao FC Porto, o gaulês rendeu Félix.