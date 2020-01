O Atlético Madrid venceu esta quinta-feira o Barcelona por 3-2 e vai jogar a final da Supertaça de Espanha com o vizinho Real Madrid.

No final do jogo, em declarações ao jornalistas, Diego Simeone destacou a crença da equipa, que virou o jogo nos dez minutos finais diante de um adversário que elogiou. «Foi uma vitória importante para o clube. Ganhámos à melhor equipa do mundo em posse e em ataque associado. A partir do minuto 75 apareceu a garra, crer e a vontade que caracterizam este clube. Perante o impossível ficámos com a sensação de que se empatássemos poderíamos ganhar», afirmou.

Simeone identificou depois aquele que pode ter sido um dos momentos-chave do jogo, a par do golo do empate, apontado por Morata aos 81 minutos. «No segundo golo anulado a eles ganhámos ânimo. A substituição de Llorente e a troca de posição de Correa deu-nos força.»