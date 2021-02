Diego Simeone chegou à vitória 300 no comando técnico do Atlético de Madrid no jogo contra o Villarreal, este domingo.



O argentino igualou Luis Aragonés como o treinador com mais triunfos no comando técnico dos madrilenos. Segundo os dados do Atleti, «El Cholo» conseguiu este registo histórico em 512 encontros enquanto o histórico treinador espanhol precisou de 612 jogos.



Refira-se que mais nenhum treinador orientou durante tanto tempo o Atlético de Madrid.