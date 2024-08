João Félix ficou de fora do jogo do Atlético de Madrid contra o Villarreal, da primeira jornada da Liga espanhola. No final do encontro, Diego Simeone explicou o motivo pelo qual prescindiu do português.



«A decisão de não convocar João Félix está relacionada com o mercado. Em breve vão receber as informações que me transmitiram», justificou, na sala de imprensa do Estádio de la Cerámica.



O Maisfutebol sabe que o internacional português vai transferir-se para o Chelsea e é esperado em Londres esta terça-feira. Os colchoneros vão receber 52 milhões de euros pelo avançado de 24 anos, mais dez mediante o cumprimento de determinados objetivos.